Thiem in Runde 2 ++ Papa Messi am Weg zu Barca

Das krone.at-Sportstudio am 2. September: Kimberly Budinsky präsentiert diesmal den Aufstieg von Dominic Thiem in die zweite Runde bei den US-Open in New York, die Neuigkeiten Rund um die Causa Messi, die Vorbereitungen auf die Nations-League-Spiele vom Fußball-Nationalteam, die möglichen Gegner von Red Bull Salzburg und Rapid Wien im Champions-League-Playoff und die neue Aufgabe von Steffen Hoffmann bei Rapid (alles im Video oben).