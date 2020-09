„After Truth“: Fifty Shades of Blauäugigkeit

Klar lässt sie ihn rein. In ihre Wohnung, in ihr Bett, in ihr Herz. Und die Achterbahnfahrt der Gefühle beginnt aufs Neue. Nur wie das geschieht, mutet eher wie ein TV-Herzkino-Abklatsch à la Pilcher oder Katie Fjorde an. Und so mäandert die wiederentflammte Amour fou zwischen Eifersüchteleien, Blümchensex und Angst vor neuerlicher Enttäuschung. „Fifty Shades of Blauäugigkeit“, durchdekliniert von höchst attraktiven Jungdarstellern.