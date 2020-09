Kritik an LH Stelzer: „Andere waren viel mutiger“

„Gerade in der Coronakrise hätten Fusionen vieles erleichtert“, hält der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) Zusammenlegungen von Bezirkshauptmannschaften für dringend notwendig. „Beide Behörden, also Magistrat Linz und die BH Linz-Land mussten beim Contact-Tracing des Freikirchen-Clusters Personen nachverfolgen, die zum Beispiel in Traun leben und in Linz in die Kirche gehen“, erklärt Luger.