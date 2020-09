Oberkärntner Fußballfelder stehen unter Wasser

„Die Plätze sind unbenützbar. Sämtliche Spiele mussten wir absagen! Zum Glück konnten wir die Heim- mit den Auswärtsspielen tauschen“, erzählt Rainer Josef Thalmann, U15-Trainer des Fußballvereins Oberdrauburg. Er und die Betroffenen hoffen, in frühestens in einem Monat wieder spielen zu können. „Wir Vereine versuchen alles, um die Spielfelder so schnell wie möglich auf Vordermann zu bringen.“