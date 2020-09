Wo ist die innere Mitte? „Jetzt Poschts“ beim Yoga

Die Posch vernahm den Ruf: „Entspann dich mal!“ und nutzte die Gunst der Stunde ... in diesem Sinne: Namaste! Jenny lässt es in dieser Ausgabe in ihrer inneren Mitte poschen und geht einfach mal zum Yoga. Und weil Kauen sie am meisten entspannt, kommen ihr die Vienna BBQ Days sehr gelegen. Möge die Fleischeslust mit euch sein.