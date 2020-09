Kapitän René Swete weiß vorm Duell am 17. September: „Die polnische Liga ist gut, für uns alle ein bisschen unbekannt, weil du den Fußball dort nicht so verfolgst wie jenen in Deutschland, England, Spanien oder Italien. Aber wenn wir an unsere Spiele in der Meistergruppe zurückdenken, muss ich auch fragen: Warum sollten wir nicht aufsteigen?“