Dieb schlief auf Suche nach Bier im Gastzimmer ein

Auf der Suche nach Bier war ein 31-jähriger libyscher Asylwerber aus St. Georgen. Dazu brach er in den Samstagmorgenstunden in ein Lokal in seiner Heimatgemeinde ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Danach legte er sich ins Gastzimmer und schlief seinen Rausch aus. Der Besitzer bemerkte den Eindringling und rief die Polizei.