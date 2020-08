Protest-Pause beendet: NHL-Play-offs laufen wieder

Spieler und Teams aus der WNBA (Frauen-Basketball), MLS (Fußball), MLB (Baseball) und des Tennis-Masters in New York hatten sich angeschlossen. Dass die von weißen Profis dominierte National Hockey League sich dann ebenfalls dazu entschloss, am Donnerstag und Freitag auf die Play-offs zu verzichten, war als weiteres starkes Zeichen empfunden worden. Wegen der Coronavirus-Pandemie finden alle Spiele der NHL in zwei Blasen in Edmonton und Toronto statt. Zuschauer sind nicht erlaubt, die Profis leben abgeschottet von der Außenwelt.