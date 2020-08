Ausbildungsschmiede für digitale Talente

Aber was bedeutet Coding? Lukas Stattmann, Managing Director der Coding School: „Um Apps zu entwickeln, braucht es Fachkräfte in der Software-Entwicklung. Aus diesem Grund haben wir die Coding School ins Leben gerufen.“ Junge Leute die in der Informationstechnologie Grundkenntnisse vorweisen können, haben in einer fünfmonatigen kostenlosen Ausbildung die Chance, sich zum zertifizierten Software-Entwickler ausbilden zu lassen. Für jene, die ihre Ausbildung mit einem ausgezeichneten Erfolg beenden, ist sogar ein Job garantiert.