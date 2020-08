Söll und Uderns: Mopeds rammten Autos

Der erste Unfall passierte gegen 14:50 Uhr in Uderns, wo ein Einheimischer (16) mit seinem Moped am Ahornweg in Richtung Süden unterwegs war. Er beabsichtigte bei der Kreuzung mit dem St.-Pankraz-Weg nach links in Richtung Osten einzubiegen. Auf dem Rücksitz befand sich ein ebenfalls 16-jähriger Freund des Lenkers. An der Kreuzung übersah der Mopedlenker den von rechts kommenden Pkw eines 51-jähriger Deutschen und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sozius des Mopedlenkers wurde durch den Unfall erheblich verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.