Stürze mit Roller, E-Bike und Motorrad

Auch am Freitag gab es wieder uahlreiche Rettungseinsätze in der Steiermark. In Stanz (Mürztal) stürzte ein 73-Jähriger mit einem Elektroroller, in Köflach verletzte sich eine Deutsche bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer und in Birkfeld stürzte ein 21-jähriger Mottorradlenker.