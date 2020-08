Aggressiver Mann prügelt eigenen Hund in U-Bahn

Hund zitterte am ganzen Körper

Gegen 19.25 Uhr zerrte ein junger Mann, vermutlich der Besitzer, einen Hund an der Leine in die U4, die Richtung Wien-Hütteldorf unterwegs war. Nicht nur das: Der Vierbeiner bekam auch Fußtritte ab. Und schließlich warf ihm das Herrchen noch eine Packung Toilettenpapier auf den Kopf. Als der Zug in die Station einfuhr und sich die Türen öffneten, suchte der Vierbeiner sofort Schutz unter einem Sitz. Er lag in seinem Versteck und zitterte am ganzen Körper.