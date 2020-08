Vor nächsten Unwettern: 2000 Sandsäcke befüllt

Die jüngsten Starkwetterereignisse in der Südoststeiermark haben gezeigt, wie wichtig für die Gemeinden und Feuerwehren ein Vorrat an Sandsäcken ist. Nun herrscht Zeitdruck, denn weitere Unwetter könnten laut Wetterprognosen bereits in den nächsten Tagen wieder bevorstehen. Die gefüllten Sandsäcke werden zwischengelagert, um im Ernstfall schnell griffbereit zu sein.