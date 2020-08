Ausgerechnet Schutzwege werden oft zur Unfallfalle

„Der Lenker eines Fahrzeuges darf sich einem Schutzweg nur mit einer solchen Geschwindigkeit nähern, dass er das Fahrzeug vor dem Schutzweg anhalten kann“ – Paragraf 9 StVO ist eindeutig, in der Realität sieht es aber anders aus, sagt Christian Gratzer vom VCÖ. Im Schnitt wurde im Vorjahr in Oberösterreich jeden zweiten Tag ein Fußgänger am Zebrastreifen angefahren. 174 Menschen wurden verletzt, 46 davon schwer. Zwei Opfer kamen ums Leben. Insgesamt passierte in Oberösterreich jeder dritte Fußgeherunfall am gesicherten Übergang.