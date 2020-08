Fliegerbombe am Untersberg entschärft

Wie das Bundesheer mitteilte, werden auch 75 Jahre nach Kriegsende jedes Jahr immer noch viele Tonnen an Kriegsmaterial in Österreich gefunden. So war der Entminungsdienst seit Jahresbeginn 2020 bundesweit bereits bei 685 Einsätzen zur Entschärfung, Bergung und zum Abtransport von Kriegsrelikten tätig. Dabei wurden insgesamt 14 Tonnen Kriegsmaterialien verschiedenster Art, von der Infanteriemunition über Handgranaten bis zur Fliegerbombe entsorgt. Zu den Fundorten zählen Seen und Flüsse ebenso wie Waldgebiete, Städte oder alpines Gelände.