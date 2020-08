Reschenstraße: Sperre wegen Felssicherungsarbeiten

Autofahrer aufgepasst! Ein Teil der B180 Reschenstraße wird zwischen 31. August und 2. Oktober für den Verkehr gesperrt. Die Sperre wird von der Kajetansbrücke in Pfunds bis zum Kreuzungsbereich Martinsbrucker Straße (B 185) in Nauders jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr eingerichtet, teilte das Land am Freitag mit. Grund dafür sind Felssicherungsarbeiten.