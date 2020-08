Lodge-Betreiber (69) von eigenen Löwinnen getötet

In Südafrika kannte man den Naturschützer West Mathewson und seine weißen Löwen. Der 69-Jährige betrieb eine Safari-Lodge und kümmerte sich um die Tiere, ging auch immer wieder mit ihnen spazieren. Auf so einem Spaziergang geschah am Mittwoch das blutige Unglück nun auch - vor den Augen von Wests Ehefrau.