Tief „Lynn“ mit großen Regenmengen und Flutgefahr

Bereits am Freitag gehen in den genannten Gebieten erste Schauer nieder. Am Nachmittag breiten sich gewittrige Schauer von Vorarlberg bis Oberkärnten aus und es ziehen auch entlang der Nordalpen vom Kaiserwinkl bis ins Waldviertel mitunter kräftige Gewitter durch. Am Samstag regnet es im äußersten Westen anhaltend und teilweise kräftig, aber auch in Osttirol und Oberkärnten gehen im Tagesverlauf wieder gewittrige Schauer nieder, die später in anhaltenden Starkregen übergehen.