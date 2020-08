McIlvane schickt viele Talente ins Profi-Stahlbad

Während die Neuzugänge Schofield und Chorney (an ihren Visum-Formalitäten wird weiter gearbeitet) in Übersee auf grünes Licht für den Flug warten, genießt der Bulls-Rest weiter die Rückkehr in die Volksgarten-Halle. „Alles ist familärer, ruhiger – wir sind unter uns“, gefällt es auch Alex Pallestrang. Der Verteidiger geht bereits in die elfte Saison mit Salzburg. Nach einer sich auch in die länge gezogenen Trainingsphase: „Natürlich sehnen wir die Testpartien herbei. Wir lieben es zu spielen.“