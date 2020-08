Gewinnen Sie einen herrlichen Urlaub in Kärnten!

Panoramahotel Lärchenhof****

Das Panoramahotel Lärchenhof**** liegt zentral in Heiligenblut und ist nur ca. 150 Meter von den Großglockner Bergbahnen entfernt. Perfekt also für Wandersleute und Naturliebhaber. Besonders imposant ist der Panoramablick direkt vom Hotel aus auf den Großglockner und die Hohen Tauern. Außerdem verzaubert das Hotel mit seiner einmaligen Kulinarik - besonders das Frühstück mit Produkten aus der Region und die 4-Gang-Wahlmenüs am Abend haben schon so manchen Gast das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Auch entspannen ist möglich. Dafür bietet das Hotel seine einladende römische Saunalandschaft mit Sauna, Infrarotkabine und Ruheräume mit Panoramablick.