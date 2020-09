Weil Meister nicht vom Himmel fallen!

Für all jene, die Meister- und Befähigungsprüfungen erfolgreich absolvieren, gibt es nun die Meister!Prämie der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG. Ziel der Förderungsaktion ist es, die persönlichen Qualifikationen der SteirerInnen zu erhöhen. So aber soll auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und die Erhöhung des Gründungspotenzials unterstützt werden - was wiederum zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Steiermark beiträgt!