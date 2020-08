Trainieren Sie kostenlos bei John Harris!

So wirkt sich Fitness auf Ihre Gesundheit aus

Die positive Wirkung von Fitnesstraining macht sich in jedem Alter positiv bemerkbar. Wichtig dabei ist vor allem die Kombination von Ausdauer- UND Krafttraining. Wie neueste Studien belegen sind die sogenannten Myokine und Interleukin-6 wahre Wunderwaffen. Es sind Botenstoffe, welche bei bestimmten sportlichen Muskelreizen, im Körper ausgeschüttet werden. Sie stärken das gesamte Immunsystem, wirken entzündungshemmend, stärken die Psyche und können sogar Krebs vorbeugen. Die Experten bei John Harris Fitness setzen diese und andere neue Erkenntnisse bereits täglich in der Trainingsbetreuung um.