Nach „Land unter“ garantiert Politik Unterstützung

In einer ersten Lagebesprechung im Einsatzzentrum in Feldbach Dienstagvormittag sprach Seitinger auch im Namen von LH Hermann Schützenhöfer allen Einsatzkräften einen großen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. „Die Feuerwehrleute und alle Einsatzkräfte leisten Großartiges und sind unsere Helden. Wir müssen rasch handeln und den Betroffenen helfen. Jetzt darf keine Zeit in der Bürokratie verschwendet werden. Die Schäden müssen schnellstmöglich aufgearbeitet werden“, hält LR Seitinger fest und stellt seine volle Unterstützung in Aussicht.