Hoheiten und Landessieger in der Grazer Burg

Ebenfalls zu Gast in der Grazer Burg waren die mehrfach prämierten Sieger der diesjährigen Landesweinbewertung. Das Weingut Leitner aus dem Ilztal konnte sich bei der Prämierung in gleich drei Kategorien durchsetzen. Das Weingut Frühwirth aus Klöch und das Weingut Birnstingl aus Leutschach konnten sich in je zwei Kategorien über einen Sieg freuen.