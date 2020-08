Mädchen musste wegen Kopfschmerzen ins Krankenhaus

Die Familie aus Oberösterreich hatte am Dienstag eine Wanderung im Nationalpark Hohe Tauern in der Glocknergruppe unternommen. Vom Glocknerhaus (2132 m) in Heiligenblut wanderte die Gruppe entlang dem Wiener Höhenweg zur Salmhütte (2644 m). Gegen 14 Uhr, östlich der Salmhütte auf ca 2600 Metern Seehöhe, konnte die 11-jährige Tochter plötzlich aufgrund starker Kopfschmerzen nicht mehr weiter wandern. Der Vater setzte deshalb telefonisch einen Notruf ab. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber C 7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.