Auf Felsplatte ausgerutscht: Frau schwer verletzt

Gegen 12.30 Uhr unternahm die 25-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg gemeinsam mit einem Bekannten eine Wanderung vom Hauser Kaibling in Richtung Bärfallspitze. Wenige Meter nach dem Gipfelkreuz des Hauser Kaiblings dürfte die 25-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf einer Felsplatte ausgerutscht und zu Sturz gekommen sein. Dabei erlitt sie eine schwere Fußverletzung, weshalb sie von der alarmierten Bergrettung an Ort und Stelle erstversorgt und in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber C 14 ins DKH Schladming überstellt werden musste.