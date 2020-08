Weltrekord mit „Bankerl“ auf der Zugspitze

Am 27. August 1820 bestiegen der Vermessungsingenieur Josef Naus und Bergführer Johann Georg Tauschl als Erste den Westgipfel der Zugspitze, von Bayern aus. Auch auf der Tiroler Seite – speziell in den Wanderdörfern Ehrwald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, Biberwier, Heiterwang am See und Namlos – wird der heurige Jahrestag gefeiert: Ein neuer Weltrekord soll aufgestellt werden.