Arbeiter nach Brand bei Müllentsorgung im Spital

Der 19-Jährige und ein 29-jähriger Baggerfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld hatten bei einer Abfallentsorgungsfirma in Hartberg den „Big Bag“ mit Lackresten in Pulverform auf den Sattelauflieger verladen. Plötzlich geriet der Behälter in Brand. Die Arbeiter riefen sofort die Feuerwehr, gerieten aber in den Rauch und musste deswegen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen rasch unter Kontrolle. Die Ursache ist noch nicht klar.