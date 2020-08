Kollektiv weiß, wo das Tor steht

Während Faistenau – in der Vorwoche noch durch den Fuschler Corona-Fall eingebremst – es mit 4:0 in Gneis in der 2. Landesliga Nord gleich krachen ließ, wartet Oberhofen weiter neben Punkten auch auf Treffer. Und das als einziges Unterhaus-Team nach zwei Spieltagen. „Wir bleiben geduldig“, will Sektionsleiter Josef Pichler keine Panik aufkommen lassen, sah beim 0:2 bei HSV Wals zwei Gesichter seiner Crew.