Aich/Dob holt Champions League nach Bleiburg

Von 27. September bis 2. Oktober steigt jeden Tag ein Spiel, in Hin- und Rückrunde wird der einzige Aufsteiger in die zweite Runde ermittelt. Micheu: „Es wird schwer, aber wir freuen uns auf dieses Volleyball-Highlight für Kärnten!“ Falls die Unterkärntner in der Gruppe Zweiter oder Dritter werden, geht‘s im CEV-Cup weiter.