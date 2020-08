Helmut Berger scheitert mit Klage gegen Regisseur

Nachdem ein Vergleich vor Gericht scheiterte, gab die Richterin ein neuropsychiatrisches Gutachten in Auftrag. Ergebnis: Es sei klar davon auszugehen, dass Berger zum Zeitpunkt der Einverständniserklärungen geschäftsfähig gewesen sei. Auch dem Vorwurf, der Kläger sei in der Doku in seiner Menschenwürde beeinträchtigt worden, konnte die Richterin nichts abgewinnen. Berger habe durch die „bewusste Zurschaustellung seiner Person“ in teils sehr intimen Situationen in Kauf genommen, durch die Doku „der Öffentlichkeit ausgesetzt“ zu werden.