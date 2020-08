Beim Schwammerlsuchen auf Hebalm verirrt

Ein 28-jähriger Steirer hat sich am Montag im Bereich der Hebalm im Bezirk Wolfsberg beim Schwammerlsuchen verirrt. Seine 56-jährige Mutter hatte gegen 15 Uhr bei der Polizei in Preitenegg Alarm geschlagen. Auch der 28-Jährige hatte einen Notruf abgesetzt und die Hilfskette auch in der Steiermark in Gang gesetzt. Der Steirer konnte unverletzt, aber erschöpft, von Einsatzkräften der Bergrettung am späten Nachmittag aufgefunden werden.