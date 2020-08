34 Kameraden der Feuerwehren negativ getestet

„Wir bleiben bis Mittwoch noch in Quarantäne. Aber alle Testergebnisse sind negativ. Für Einsätze dürfen wir aber jetzt schon ausrücken“, teilt Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Miggitsch mit. Bei einem Unfall in der Vorwoche war in Riegersdorf ein Auto in einen Bienenstock gekracht. Im Einsatz hatten die Feuerwehren Fürnitz, Siebenbrünn und Arnoldstein gestanden. Einer der beteiligten Feuerwehrmänner war zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem Coronavirus infiziert.