Ein Leben lang sparen für eine Wohnung

Das verfügbare Haushaltseinkommen einer vierköpfigen Familie in Salzburg liegt durchschnittlich bei 53.229 Euro pro Jahr. Nimmt man die 4900 Euro/m² als Quadratmeterpreis in Salzburg an, müsste ein durchschnittlicher Haushalt für einen 75m²-Wohnung an die sieben Jahre sein gesamtes Einkommen aufwenden oder 80 Jahre lang sparen. Denn in Österreich liegt die Sparquote bei 8,6 Prozent. „In Salzburg ist diese wegen der hohen Wohnkosten sicher geringer als im Bundesschnitt“, sagt AK-Präsident Peter Eder. Im Jahr 2005 waren noch zirka 50-Spar-Jahre notwendig.