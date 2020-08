U-Ausschuss-Gezerre: Doskozil legt mit Brief nach

Hans Peter Doskozil hat rund um den Mattersburger Bankenskandal nicht immer eine gute Figur gemacht - und geht nun einmal mehr in die Offensive: Das rote Schwergewicht schrieb Briefe an die Klubchefs im Parlament, in denen er erneut einen U-Ausschuss fordert. Umstimmen muss er vor allem seine eigene Partei.