Die Baustellensaison läuft auf Hochtouren

Die teuerste Baustelle in der Stadt Salzburg

„Im Andräviertel wurde im Februar, also vor Corona, damit begonnen, die Infrastruktur und die Kanäle zu sanieren“, informiert Maximilian Kronberger aus dem Büro der Baustadträtin Martina Berthold. Diese Baustelle dauert insgesamt zwei Jahre. Gesamtkosten: 3,7 Millionen Euro. „Das ist ein großes Projekt von der Faberstraße über die Auerspergstraße bis zur Paris-Lodron-Straße. Über ein Kilometer Kanal wird in Summe neu verlegt“, so Kronberger. Denn die ältesten Kanalabschnitte des Andräviertels sind 145 Jahre alt. Nicht mehr lange gegen dieses Großprojekt dauert die Baustelle in der Sterneckstraße. Am 31. August soll die Fernwärmelegung erledigt sein. Derzeit herrscht aber noch Sperre einer Fahrspur. Der Gegenverkehr muss warten. Die Alpenstraße ist von Hausnummer 60 bis Bruno-Oberläuter-Platz noch bis Ende September halbseitig gesperrt. Hier unternimmt die Salzburg AG Fernwärme- sowie Wasserlegung und verlegt Kabelschächte. Auch in der Bergstraße ist das Energieunternehmen noch bis Ende September am Werk.