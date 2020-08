Post startet Pilotprojekt in Grazer Innenstadt

Im Rahmen des Pilotprojekts werden im Logistikzentrum Kalsdorf Paket-Container vorbeladen, die dann am Grazer Andreas Hofer-Platz an einem „City Hub“ von den Zustellern übernommen und mit den neuen E-Gefährten ausgeliefert werden. Etwa 50 Pakete fasst ein Behälter - hat der Zusteller alle verteilt, holt er sich am „City Hub“ den nächsten. Ein Vorteil für die Zusteller: Sie können ihre Arbeit in Graz beginnen und auch beenden - müssen also nicht mehr extra nach Kalsdorf fahren.