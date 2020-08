Mit der „Krone“ zur Austria Comic Con 2020!

Verrückte und aufwendige Kostüme soweit das Auge reicht und wahre Actionhelden, die einem über den Weg laufen. Die Austria Comic Con am 5. und 6. September in der Messe Wels ist wirklich einen Besuch wert. Heuer haben sich wieder internationale Stars angekündigt, wie etwa HAFÞÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON („Der Berg“ aus Game of Thrones) und Afshan Azad bekannt aus Harry Potter. Auch am „Krone“-Stand wird sich heuer einiges abspielen, denn dort warten das „Besen Riding“ und das fliegende Auto aus „Harry Potter“ auf die Besucher.