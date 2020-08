Rückzugstaktik ging bei Innviertlern voll auf

Eingeschränkte Reisemöglichkeiten aufgrund der Corona-Krise und eine damit verbundene gedrosselte Zahl der Projekte in Nordamerika ließ SGS-Eigentümer Werner Griesmaier rasch reagieren: „Wir haben einen Großteil unserer Führungsteams nach Europa zurückgeholt und hier dank der guten Nachfrage eingesetzt. Die lokale Mannschaft vor Ort in Atlanta betreibt derweil unser Geschäft in USA in einem reduzierten Ausmaß weiter.“ Der Fokus des Industriemontage-Spezialisten liegt nun voll auf Europa - eine Strategie, die sich beim von Dorf an der Pram aus agierenden Unternehmen bezahlt macht.“