Faßmann: „Bezirk entscheidet über Schulschließung“

Als Beispiel nennt Faßmann den oberösterreichischen Bezirk Urfahr-Umgebung. So würde es keinen Sinn machen, bei einer erhöhten Anzahl an Fällen in Linz auch Schulen weiter nördlich an der tschechischen Grenze zu schließen. Außerdem seien Schulschließungen nicht mehr Angelegenheit des Bildungsministeriums, sondern die der Bezirksverwaltungsbehörde: „Diese kann aus Epidemie-Gründen natürlich auch entscheiden, dass alle Schulen geschlossen werden.“