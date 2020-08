Deutscher (55) bei Canyoning im Tennengau verletzt

Ein 55-jähriger Teilnehmer einer geführten Canyoning-Tour in der Wiestal-Schlucht in Adnet (Tennengau) hat sich am Samstag bei einem Sprung von einem sieben Meter hohen Felsen in ein Wasserbecken am Rücken verletzt. Der Deutsche wurde von der Bergrettung erstversorgt. Anschließend wurde er mit einem Tau vom Rettungshubschrauber Martin 1 geborgen und ins UKH Salzburg geflogen.