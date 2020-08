Drei Neue bei den Innsbrucker Haien

Das neue Team der Innsbrucker Haie für die neue Saison der ICE-Eishockey-Liga nimmt Gestalt an. Am Sonntag gaben die Tiroler die Verpflichtung eines Trios bekannt: Der 26-jährige Kanadier Felix Girard war zuletzt bei Liga-Konkurrent Fehervar aktiv, zudem kommen die Abwehrspieler Jonathan Racine (CAN) und Colton Saucerman (USA).