Tourismus profitiert von Fahrradboom & investiert

Im Franz Ferdinand Mountain Ressort auf dem Nassfeld fährt man deshalb über Rampen ins Zimmer. Zum Glocknerhof in Berg im Drautal kann man autofrei anreisen; man wird am Drauradweg oder Bahnhof abgeholt. In vielen Hotels kann man verschiedene Modelle testen. Reichl: „Die E-Bikes sind im Vormarsch.“