Solisten-Applaus für den Dirigenten

„Der Engel‘‘hieß das erste Gedicht für Frauenstimme, alle fünf Wesendonck-Lieder haben eine eigene Geschichte, die sich aus Richard Wagners (amouröser?) Beziehung zu Mathilde Wesendonck ergab. Es sind ihre Texte, die Wagner in Etappen vertonte. Elīna Garanča erfüllte in jeglicher Hinsicht die Engelsrolle: Stimmlich und in einer Robe, deren Ärmelansätze durchaus an Flügel erinnern können. Die entrückende Melancholie der Lieder, die auch aus Studien zu „Tristan und Isolde“ hervorgegangen sind, verknüpft mit der Hoffnung auf diesseits erfüllbare Liebeswonnen, fanden in Garanča die idealtypische Interpretin. Viel Applaus für die Sängerin. Zum Prunkstück wurde danach Anton Bruckners Symphonie Nr. 4: Der Mann am Pult entlockte mit Hingabe nahezu alles, was man den Wienern an Brillanz abverlangen kann. Ob im Schwall wogend aufbrausender Bombastik, ob subtilste Klang-Brisen, die den abrupten Übergängen des Horn-dominierten Werks auch sanfte Melodik spendeten – eine Vollendung. Groß daher der nachfolgende Sonder-Jubel: Thielemann konnte Ovationen entgegen nehmen, als sein Orchester schon in den Katakomben des Hauses verschwunden war. Ein Dirigent somit in Solisten-Rolle.Roland Ruess