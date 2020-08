Widerstand gegen Maskenpflicht am Arbeitsplatz

In Frankreich wird sie mit 1. September Realität: Die generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz. In Österreich sprechen sich sowohl Arbeitnehmer- als auch Arbeitgebervertreter nun, teilweise vehement, gegen eine solche Maßnahme hierzulande aus. Sowohl die drei Sozialpartner Gewerkschaftsbund (ÖGB), Arbeiter- und Wirtschaftskammer als auch die Industriellenvereinigung (IV) halten Prävention für wichtig, die derzeitigen Regeln sollen aber ausreichen.