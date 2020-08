Doppelt so viele Handy-Lenker wie Alko-Sünder!

In Italien beträgt die Strafe fürs Handy am Steuer mindestens 165 Euro, in Spanien und Dänemarkt 200 Euro, in Großbritannien umgerechnet 235 Euro und in den Niederlanden gar 240 Euro. Das Delikt solle, so der VCÖ, ins Vormerksystem aufgenommen werden. Zudem fordert der Club mehr Kontrollen im Ortsgebiet, weil genau dort Kinder und ältere Fußgänger durch Handy-Lenker besonders gefährdet sind.