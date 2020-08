Sechs Festnahmen nach Drogenverkauf

Die Ermittlungen dauerten schon seit längerer Zeit an: Im Sommer 2019 erhielt die Polizei bereits einen Hinweis aus der Bevölkerung in St. Johann im Pongau. Im Visier hatten die Ermittler einen Bosnier (25) aus dem Pongau. Ihm konnte nun der Verkauf von 6,5 Kilo Heroin, fünf Kilo Cannabis und mehr als 200 Gramm Kokain nachgewiesen werden. Der Bosnier hatte damit zwischen 2015 und Jänner diesen Jahres 590.000 Euro eingenommen. Seine 30 Abnehmer befanden sich im Bezirk St. Johann und in der Stadt Salzburg.