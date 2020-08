„Smarte“ Mistkübel sparten 720 Arbeitsstunden

90 öffentliche Papierkörbe stattete die Stadt Schwaz in Kooperation mit DAKA und dem Start-Up „füll.es“ im Vorjahr mit einem Sensor aus, der den Füllstand misst. Seit Projektbeginn konnten so 720 Arbeitsstunden und 4500 Fahrkilometer eingespart werden. In Zukunft könnten auch Sammelinseln „vernetzt“ werden.