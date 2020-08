Mit Traktor gegen Auto geprallt: Zwei Verletzte

Der Unfall passierte Dienstagabend bei einer Kreuzung im Ortsteil Fürth. Ein 79-jähriger Bauer bog mit seinem Traktor auf die Mittersiller Straße (B168) ein und prallte gegen das Auto eines Ehepaars (63 und 67), das gerade Richtung Kaprun unterwegs war. Die Frau, die am Steuer saß, erlitt Verletzungen. Ihr Mann musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zell am See geflogen werden. Ein Alkotest verlief negativ.