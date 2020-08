Die Aufpasser der Salzburger Festspiele

Das Festival musste Masken besorgen, Schutzvisiere anfertigen lassen, Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen – in einer Zeit, in der vieles davon knapp war. Und: Die Mitarbeiter bekamen natürlich eine Schulung zu den Coronaregeln. „Es gibt hier und da Gäste, die die Maskenpflicht hinterfragen. Da muss man entsprechend argumentieren können. Jeder muss sich bewusst sein, was für eine große Verantwortung er trägt.“ Hüttmann war zwölf Jahre Polizistin. Ihre Erfahrung hilft. „Ich vermittele in der Schulung auch, wie man eine freundliche aber bestimmte Ansage an den Gast macht.“ Das Ziel: ein zufriedener Besucher, der die Regeln respektiert und befolgt.